Названы имена новых героев спецоперации

Представлены новые герои СВО.

Рядовой Наис Ялмурдин прикрывал от ударов с воздуха наступление штурмовиков. Несмотря на минометный обстрел, Наис с помощью средств РЭБ подавил не менее 16 FPV-дронов противника, и наши передовые отряды смогли без потерь взять вражеский опорник.

Гвардии ефрейтор Вадим Юрков вез горючее для ЗРК "Бук", когда заметил беспилотник ВСУ. Вадим укрыл топливозаправщик в лесополосе, а когда опасность миновала, продолжил движение и своевременно доставил ГСМ на позиции, не раскрыв местоположение зенитчиков.