Путин пообещал ответ на атаки ВСУ

Президент России Владимир Путин поддержал раненого главу Беловского района Курской области. В телефонном разговоре с Николаем Волобуевым Путин пообещал, что Россия будет отвечать на атаки Вооруженных сил Украины.

Российский лидер позвонил Волобуеву, который находится в больнице. Чиновник пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Президент пожелал главе Беловского района скорейшего выздоровления.

Волобуев в четвертый раз попал под удар ВСУ. Глава Беловского района Курской области получил травму бедра и руки, его госпитализировали, об этом сообщил ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн. Неделю назад Волобуева также попал под обстрел, когда развозил людям хлеб. Чиновник был контужен, передает ТАСС.