Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ

Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области, который пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице.
Николай Волобуев получил травму бедра и руки. Мужчина попадает под удар в четвертый раз. Неделю назад он был контужен, когда развозил людям хлеб. Президент пожелал Николаю Волобуеву скорейшего выздоровления.
"Николай Викторович поправляйтесь. Я еще справлюсь у врачей, как ваши дела, хорошо? Обнимаю вас, всего доброго, до свидания. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания", - сказал Путин.