Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ

Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области, который пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице.

Николай Волобуев получил травму бедра и руки. Мужчина попадает под удар в четвертый раз. Неделю назад он был контужен, когда развозил людям хлеб. Президент пожелал Николаю Волобуеву скорейшего выздоровления.