Берлин напуган возможным сближением США с Россией

Вашингтон бросит Киев, отменит в одностороннем порядке санкции против России и возобновит с ней торговлю. Такого сценария всерьез опасаются в правительстве ФРГ, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

В Берлине такое развитие ситуации считают худшим из возможных сценариев. Опасения возникли у властей ФРГ после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты России и США 19 мая провели телефонный разговор, длившийся более двух часов. Путин назвал беседу содержательной и откровенной.

Немецкие эксперты считают, что позиция Трампа едва предсказуема, европейцы не могут на нее полагаться. По словам аналитиков, конфликт на Украине больше не является для США приоритетом. В Вашингтоне убеждены, что ответственность должны взять на себя европейцы, передает ТАСС.