Путин дал поручения кабмину по итогам поездки в Курскую область

Владимир Путин в четверг проводит совещание с членами правительства. Перед его началом президент дал ряд поручений кабмину по итогам своей поездки в Курскую область.

Глава государства, прежде всего, обратил внимание на вопросы, волнующие жителей региона - это восстановление жилья, выплата компенсаций, поддержка тех, кто был вынужден покинуть свои дома.