Путин дал поручения кабмину по итогам поездки в Курскую область

Владимир Путин в четверг проводит совещание с членами правительства. Перед его началом президент дал ряд поручений кабмину по итогам своей поездки в Курскую область.
Глава государства, прежде всего, обратил внимание на вопросы, волнующие жителей региона - это восстановление жилья, выплата компенсаций, поддержка тех, кто был вынужден покинуть свои дома.
"Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. Обеспечить финансами, техникой, привлечь специалистов из других регионов", - сказал Путин.