Песков подтвердил получение от Киева списка по обмену "тысячу на тысячу"

Встречный список пленных для обмена по формуле "1 000 на 1 000" передал Киев Москве. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Договоренность об обмене пленными в формате "тысячу на тысячу" была достигнута делегациями России и Украины на переговорах в Стамбуле. Ранее в Кремле сообщили, что российская сторона передала Киеву список людей для обмена, и заявили, что ждут встречный список.

Ранее 22 мая Песков заявил, что подготовка к обмену пленными с Украиной требует времени. Однако все заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно этот процесс завершить, приводит слова представителя Кремля ТАСС.