Киевский режим продолжает террористические атаки на мирных жителей российских приграничных районов. Вечером украинские боевики нанесли массированный удар по курскому Льгову. Пострадали 12 мирных жителей, среди них двое подростков. С ранениями и травмами все они доставлены в больницу.

Это кадры героической операции по освобождению Новоалександровки на Красноармейском направлении. Небольшая группа штурмовиков захватывает последние постройки, где пытался держать оборону враг. Передвигаются быстро от одного здания к другому, мгновенно окружают противника с разных сторон. И это становится полной неожиданностью для боевиков. Те считали, по открытой местности к ним подойти не рискнут. Не сработало.

Противник был полностью дезориентирован. Не понимал, откуда летят ударные беспилотники, откуда ведется прицельный огонь. В итоге кто-то успел сдаться в плен, кто-то сбежал с позиций, а кто-то там так и остался.

Ситуация для ВСУ на Красноармейском направлении печальная, если не сказать критическая. Причем, это признают и на Украине. Боевики жалуются, что не хватает сил сдерживать натиск российской армии. Наши бойцы без передышки наступают, обходя город по флангам и беря его в клещи. Дороги, идущие в город с запада, под огневым контролем нашей артиллерии и дронов, тем самым российская армия перебивает пути снабжения украинской группировки. Ежедневные потери ВСУ на этом участке - не меньше батальона.

Российские войска вышли на границу ДНР с Днепропетровской областью. Там же сегодня ракетный удар комплекса "Искандер" вывел из строя американскую ЗРК Patriot. В результате были поражены две пусковые установки, радиолокационная станция и кабина боевого управления. Позицию, где ВСУ разместили американские батареи, наши разведчики обнаружили в районе Орджоникидзе.

В отместку за успехи нашей армии на фронте ВСУ продолжают использовать беспилотники для ударов по гражданским объектам. ВСУ как правило подобные атаки устраивают только ночью и ранним утром, но теперь попытались продолжить их в течение дня. С вечера вторника и до сегодняшнего утра наши ПВО сбили 485 дронов в 14 регионах. Из них более 60 летело в сторону Москвы. Все беспилотники уничтожены.