Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной

Буферная зона безопасности появится вдоль границы России с Украиной. О таком решении объявил российский президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

Российский лидер подчеркнул, что создание зоны безопасности необходимо. Российские вооруженные силы сегодня уже занимаются исполнением этого приказа, сказал Путин на встрече с членами кабмина, трансляция которой идет в Telegram-канале Кремля.

Российские эксперты ранее подсчитали, что буферная зона в Сумской области должна быть глубиной не менее 50 километров. Только в таком случае можно эффективно защитить приграничные регионы от ударов артиллерией и беспилотниками со стороны ВСУ.