В России увеличат пособия по беременности и родам для студенток

В несколько раз мамам-студенткам будет увеличено пособие по беременности и родам. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Размер такой выплаты будут рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума. За 140 дней декретного отпуска помощь, которую женщина сможет получить, вырастет до 90 тысяч рублей.

Ещё один важный вопрос - поддержка новых регионов. На закупку трансформаторов и мобильных подстанций правительство направит 5 миллиардов рублей. Обсудили и помощь компаниям, которые работают в приграничных регионах. Им компенсируют периоды простоя. На субсидии выделят 620 миллионов рублей. А на отдых в детских лагерях 16 тысяч школьников из Белгородской области - 1 миллиард рублей.

Обсудили оказание россиянам специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.