Объявлен предельный срок подачи документов в российские ВУЗы

Предельный срок подачи документов в российские ВУЗы назвали во время совещания президента России с членами правительства. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, бумаги можно сдать до 25 июля.

Также, по словам Кравцова, абитуриентам предоставляется такая востребованная опция, как возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков, в свою очередь, доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с квотами в вузах для участников СВО и их детей. Глава государства напомнил, что кампания по приему в высшие учебные заведения стартует через месяц, 20 июня, передает РИА Новости.