Делягин: Восточная Европа выпала из цивилизации

Откуда взялись слухи о возможных российско-украинских переговорах в Ватикане? Связано ли это с американским происхождением нового папы римского? Как сказывается ситуация вокруг Украины на настроениях европейских избирателей с учетом результатов выборов в Румынии и Польше?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Я надеюсь, что Старая Европа не осмелится развязать вооруженный конфликт с Россией, а Восточной Европы вообще не существует. Она вымаривается, она ликвидируется. И если сравнить даже Польшу с временами даже советскими, то это история деградации под хорошими вывесками и красивой статистикой. Восточная Европа выпала из цивилизации. Это навоз, на котором произрастает цивилизация западная", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео