Двенадцать человек пострадали в результате удара ВСУ по Льгову Курской области

Массированный удар нанесли украинские войска по Льгову Курской области. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атаки пострадали 12 мирных жителей.

По данным Хинштейна, в числе пострадавших двое детей. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка - черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча

Кроме того, ранены семь женщин и трое мужчин. Врачи обнаружили у всех пострадавших осколочные ранения и ушибы. Жизням пострадавших ничего не угрожает. Всех раненых отправили в Курскую областную больницу, на место происшествия направлены дополнительные бригады скорой помощи. По предварительной информации, повреждения получили 4 машины, многоквартирное здание и два частных дома.