МО: ПВО за 12 часов перехватила 159 дронов ВСУ

Силы ПВО с 8.00 до 20.00 22 мая уничтожили 159 украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачено над московским регионом.

Как сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин, в последние часы сбито восемь дронов ВСУ, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Противник не оставляет попыток атаковать российскую столицу беспилотниками. О ликвидации четырех вражеских дронов мэр Москвы сообщил в Telegram в 15:39 22 мая. Спустя примерно час Собянин написал, что сбито еще два украинских беспилотника, летевших в направлении столицы.