Полмиллиона долларов похитил злоумышленник из здания СК Армении

Кража из здания Следственного комитета Армении. Злоумышленники похитили полмиллиона долларов, которые хранились в СК в качестве вещественного доказательства.

Как сообщает армянское издание Pastinfo, 590 тысяч долларов США исчезли из хранилища вечером 21 мая. В рамках возбужденного дела задержан начальник одного из управлений СК. По данным издания, подозреваемый находится в антикоррупционном комитете.

Сейф с деньгами находился на шестом этаже. Предполагают, что преступник проник в здание с поддельным пропуском следователя. В Следственном комитете от комментариев отказались.