Трамп лишил Гарвард права принимать иностранных студентов

Гарвардский университет не сможет принимать студентов из иностранных государств. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила соответствующее разрешение, сообщает The New York Times.

Письмо об отзыве лицензии программы для иностранных студентов и академических обменов направила в учебное заведение министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Как сообщили источники издания, решение Белого дома стало частью расследования, которое ведется в отношении Гарварда последние месяцы.

В администрации Трампа считают, что Гарвард и другие престижные американские университеты не могут обеспечить безопасность студентов еврейского происхождения от пропалестинских активистов. Министерство здравоохранения и социальных служб США по этой же причине отменило предназначавшиеся Гарварду федеральные гранты на сумму 60 миллионов долларов.