В Лас-Вегасе проведут спортивное соревнование с разрешенным допингом

Спорт высоких достижений безнадежно отстал от реалий этого мира. Американцы решили подтянуть спортсменов к новым вершинам и придумали новые состязания - "продвинутые игры". Говорят, "хватит просто мечтать, ограничений нет, мечтай о большем, чем тебе было позволено...". Интрига проста: пора легализовать допинг и рвануть к новым достижениям.

Первые "продвинутые игры" пройдут в Лас-Вегасе в следующем году. Спринт, плавание и тяжелая атлетика. Под знамена "продвинутых" привлечен австралиец Джеймс Магнуссен, двукратный чемпион мира по плаванию на 100 метров. Мягко, без нажима нам поясняют: мы создаем новую категорию человеческого совершенства.

На играх в Лас-Вегасе спортсменам будет не просто разрешено, а рекомендовано употреблять допинг под присмотром специалистов. "Нью-Йорк Таймс" задает вопрос: а стоит ли овчинка выделки? Вспомним тех же норвежских лыжников, которые сплошь страдают астмой и сидят на препаратах. Непонятно, как до финиша дотягивают и медали берут. Но к ним вопросов нет. А вот когда западный клуб затеял большую антироссийскую кампанию, наших атлетов начали легко лишать завоеванных наград.

Да и без всякого допинга многие современные состязания вызывают оторопь. Быстрее, выше, сильнее? Олимпийский лозунг сегодня можно интерпретировать как угодно. Если мужчина и быстрее, и выше, и сильнее, так отчего бы не дать ему шанс обставить женщин в состязаниях? Сказано - сделано. Перед прошлогодней Олимпиадой в Париже даже дискуссия в СМИ была нешуточная: можно ли мужикам, которые считают себя тетками, состязаться с женщинами? Вопрос открытый. А вот допинговые игры совсем скоро станут нормой.

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