Стартует основной этап ЕГЭ

Выпускники 23 мая проверят свои знания по истории, химии и литературе. Начинается основной период ЕГЭ, который продлится до 4 июля.

Экзамены во всех российских регионах и в 55 других странах будут сдавать более 712 тысяч человек. Для получения аттестата достаточно двух обязательных предметов - русского языка и математики, остальные дисциплины школьники выбирают исходя из требований вуза, в который они будут поступать.

Марафон знаний 27 мая продолжит экзамен по математике, а 30-го - по русскому языку.

Уже второй год подряд в расписании есть дополнительные дни для пересдачи одного из предметов - это 3 и 4 июля. За проведением ЕГЭ специалисты Рособрнадзора будут следить в онлайн режиме. Также в мониторинге примут участие представители родительских комитетов.