Небензя раскритиковал доклад генсека ООН "О защите гражданских лиц в условиях конфликта"

Откровенная ложь и попытка ввести в заблуждение Совбез ООН - так наш постпред при организации Василий Небензя охарактеризовал доклад генсекретаря "О защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта".

Как отметил наш дипломат, то, как представлена в документе ситуация на Украине, вообще требует служебного расследования. В этом контексте, по словам Небензи, весьма актуален тезис в докладе о том, что оценка законности с точки зрения международного гуманитарного права в современном мире зависит от политических предпочтений.