Число пострадавших при ударе ВСУ по Льгову выросло до 16

Число пострадавших после массированного ракетного удара ВСУ по городу Льгов Курской области возросло до 16. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

14 раненых, среди них двое детей, находятся в больнице. Состояние четырех человек врачи оценивают как тяжелое. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки боевиков повреждены 30 частных домов, магазин, более двух десятков легковых и грузовых автомобилей, в 26 квартирах многоэтажек выбиты окна.

После обстрела Льгова Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.