Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий сегодня меняет знак и включает ваш блок дел и передвижений. Теперь легче будет договориться, подписать, уехать, донести свои мысли.

Тельцы

Звезды продолжают делать представителей этого знака богаче! Появятся идеи, как вам заработать, сэкономить, инвестировать или правильно распределить ресурсы.

Близнецы

Жизнь ускоряется - Меркурий вошел в ваш знак на две недели. Отличное время для начала новых личных проектов и общения с теми, кто ваш по настроению.

Раки

Пока все спешат и договариваются, вы можете отойти в тень. Меркурий помогает навести порядок в голове, разложить всё по полочкам, пересмотреть планы.

Львы

Общение, активность в соцсетях, новые знакомства выходят на первый план. Появятся люди, с которыми легко говорить, и темы, которые хочется обсуждать.

Девы

В рабочих вопросах начинается движ: письма, переговоры, звонки, обсуждения. Звезды дают вам дополнительную ясность и возможность донести свои идеи.

Весы

Учеба, документы, планирование отпуска или разговоры о смысле жизни - вот что будет у вас на повестке. Меркурий подталкивает к расширению кругозора.

Скорпионы

Вы почувствуете, что готовы обсудить то, что раньше обходили стороной. Пришло время честного разговора с партнером. И да, не все нужно делать в одиночку!

Стрельцы

В отношениях станет больше общения: можно обсуждать, предлагать, договариваться. Если вы в поиске - Меркурий может принести интересное знакомство.

Козероги

День хорош для наведения порядка - как в делах, так и в мыслях. Меркурий поможет выстроить режим, разобраться с задачами, снова почувствовать контроль.

Водолеи

Время легкости, творчества и вдохновения. Появятся идеи: как оформить идеи, как подать, как проявиться, какой стиль на лето выбрать и что купить из одежды.

Рыбы

Дом и все, что с ним связано, - по-прежнему главная тема для представителей этого знака. Меркурий подскажет, как поговорить, чтобы вас услышали, что изменить в своем жилище.