Восемь человек пострадали в Ельце Липецкой области от украинского дрона

В результате падения украинского беспилотника и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Об этом утром пятницы, 23 мая, рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, также обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Здание не разрушено, однако повреждения получили 20 квартир. Одна из них пострадала больше других — крыша и окна требуют восстановления. Жильца этой квартиры осколки не задели, он временно поживет у родственников.

Артамонов заверил, что помощь будет оказана всем пострадавшим, в том числе с восстановлением поврежденного жилья.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что атаки БПЛА демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, в отличие от Вооруженных сил Украины.