Кремль оценил возможную смену состава делегации Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о публикациях, посвященных делегации Украины на мирных переговорах, первый раунд которых проводился в Стамбуле.

Источники утверждают, что киевский режим может изменить состав своей представительской группы ко второму раунду переговоров с Москвой, "встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров".

Как подчеркнул в ответ на эти сообщения официальный представитель Кремля, "имеют значение все нюансы" (цитата по РИА Новости).

При этом Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что президент России Владимир Путин "приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти именно на дипломатический трек" для достижения целей спецоперации — переговорный путь предпочтителен.

Также в Кремле предупреждали, что если дойдет до подписания документов между российской и украинской делегациями, главным и принципиальным для Москвы вопросом является кандидатура подписанта от Украины.