Брежнева публично ответила на заявление Меладзе

Константин Меладзе выступил с заявлением. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" прославленный продюсер, автор-песенник объявил о том, что спустя 25 лет закрывает проект ВИА ГРА.

"Я благодарен всем, кто в течении 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, - это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия", - написал Меладзе.

Примечательно, что в комментариях отметилась бывшая участница коллектива, а также и экс-супруга Константина Меладзе Вера Брежнева. Она оказалась немногословной.

"Благодарю за ВСЕ", - написала певица.

Отметим, что многие поклонники уверены, что именно состав ВИА ГРЫ, в который входили Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская, был золотым. Дело в том, считают фанаты, что именно этой троице достались самые лучшие песни, а их образы оказались настолько органичными и подходящими, что ни раньше, ни позже уже невозможно было повторить.