Над регионами России с вечера сбили 112 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 мск 22 мая перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников.

24 БПЛА сбиты над Московской областью, 11 – над Курской областью, 8 – над Орловской областью, 18 – над Тульской областью, 22 – над Крымом, 8 – над Брянской областью, 6 – над Рязанской областью, 5 – над Калужской областью, 3 – над Белгородской областью, 3 – над Ивановской областью, 2 – над Владимирской областью, 1 – над Воронежской областью и еще один – над Липецкой областью.

В Липецкой области обломки БПЛА упали на дом – повреждены 20 квартир, пострадали восемь человек. В Калужской, Брянской, Рязанской областях пострадавших и разрушений нет.

Все дроны были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.