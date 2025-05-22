Власти Непала начали расследование скоростного подъема британцев на Эверест

Власти Непала начали расследование в отношении британской группы альпинистов, совершивших ускоренное восхождение на Эверест.

Речь идет о команде, в которую вошли бывшие военные и министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс, сообщил глава непальского управления по туризму Нараян Прасад Регми.

Альпинистам удалось подняться на вершину Эвереста всего за пять дней (в обычных условиях восхождение занимает около двух месяцев). Для облегчения акклиматизации они использовали ксенон. Газ ускоряет выработку эритропоэтина, и, соответственно, сокращает время акклиматизации.

Однако британцы не уведомили власти Непала о применении такой методики, поэтому возникли вопросы о законности восхождения.

"Мы вызовем их (британских альпинистов – прим. ред.) и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом", - заявил Нараян Прасад Регми в интервью Telegraph.

Британцы вывесили свой флаг на вершине Эвереста в среду, 21 мая. Министр по делам ветеранов Эл Карнс заявил, что "невероятно горд" тем, что побил рекорд самого быстрого восхождения.