Елена Яковлева рассказала о сыне: "Мечтаю, чтобы он в конце концов нашел себя"

У Елены Яковлевой есть один ребенок - сын Денис Шальных. В Сети его зовут фриком потому, что тело и лицо мужчины покрывают многочисленные татуировки. Сама актриса, впрочем, спокойно относится к эффектной внешности наследника. Для нее главное, чтобы он был здоров и нашел свое призвание.

Дело в том, что Денису Шальных уже 32 года, он перепробовал самые разные профессии, но пока себя так и не нашел. О сыне Елена Яковлева рассказала в новом интервью. Актриса сообщила, что у них с Денисом прекрасные отношения. Они постоянно на связи.

"У меня на первом плане мой ребенок, я мечтаю, чтобы он в конце концов нашел себя. Это сейчас непросто, потому что жизнь поменялась. У нас были какие-то идеалы, фантазии, и мы пытались их осуществить. У их поколения этого нет, совершенно другое время…" - отметила звезда сериала "Каменская".

Елена Яковлева, впрочем, предпочитает много не говорить о сыне. Актриса вообще не из тех представителей отечественного кинематографа, кто подробно распространяется о своей личной жизни. Она считает, что общественности необязательно все знать о своем кумире. Поэтому и о сыне Елена говорит мало.

"Не пьет, не курит, не нюхает, не колется. Все остальное ерунда, абсолютно со всем можно примириться. Главное — здоровье и спокойствие", - заключила актриса в беседе с "Коллекцией Караван историй".