Основную массу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас составляют возрастные мобилизованные — средний возраст превышает 45 лет. Об этом рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост, захваченный в плен в Сумской области.

По словам пленного, молодежь практически пропала и с улиц украинских населенных пунктов — "кто-то еще сбежал, кто-то прячется", однако военкоматы уже "всех выбрали фактически".

Из-за этого воевать за киевский режим остались только военные старше 45 лет, тогда как "молодежи нет" в рядах ВСУ, цитирует Мелокоста ТАСС.

Украинской армии катастрофически не хватает людей — на этом фоне вновь звучат предложения ввести срочную службу для женщин. Советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева посетовала на то, что украинки по-прежнему не готовы к мобилизации, хотя и стали активнее участвовать в общественной жизни.

Мобилизовывать хотят и стариков. По действующему законодательству на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет, но в Верховную Раду в апреле поступил законопроект, повышающий верхнюю планку призывного возраста. Главное — согласие командира воинской части принять пожилых рекрутов и положительное заключение врачей в военкомате.