Государства — члены "Большой семерки" (G7) пригрозили ужесточить санкции в отношении России, если российские военные не прекратят боевые действия на Украине. Об этом говорится в заявлении объединения, опубликованном в четверг, 22 мая.

Как пишет The New York Times, страны G7 пообещали, что "продолжат изучать все возможные варианты", включая дальнейшее усиление антироссийских рестрикций.

При этом представители "Группы семи" обсудили ужесточение условий так называемого потолка цен на российскую нефть, а также пообещали сохранить приверженность поддержке "территориальной целостности" Украины, "ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что пугаться новых санкций нельзя, ведь "кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет". Вместе с тем необходимо "быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей".

При этом в Китае отметили, что Владимир Путин наказал Соединенные Штаты за санкции, причем незаметно для самого Вашингтона. Журналисты рассказали, как Кремль "испортил игру" американским властям в их тарифно-торговой войне против других государств.