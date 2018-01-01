Загитова пришла к Медведевой и рассказала, что сделала со своим лицом

Алина Загитова стала новым гостем программы Евгении Медведевой "БеС Комментариев", и это стало сенсацией в Сети, поскольку уже давно ходили слухи о черной кошке, пробежавшей между фигуристками.

Говорят, напряженные отношения между спортсменками тянулись еще с Олимпиады-2018, когда Загитова обошла Медведеву и взяла золото. Официально Алина и Евгения всегда говорили, что у них нет конфликта, но на деле старались не пересекаться и отказывались от участия в общих проектах.

Однако это все теперь в прошлом. Загитова пришла к Медведевой и дала ей откровенное интервью, а Евгения, в свою очередь, стала участницей нового ледового шоу Алины.

В разговоре с Медведевой Загитова затронула тему своей преобразившейся за последнее время внешности. Фигуристка сильно похудела, а ее щечки буквально исчезли. Алина призналась, что одно время большие щеки ее "бесили", но теперь она довольна тем, как выглядит.

"Дайте мне просто спокойно жить свою жизнь. На самом деле каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть. Мне захотелось сделать себе губы, и это было в тот момент, когда мне поставили брекеты. Если человеку что-то не нравится в себе, почему бы ему это не исправить?" - высказалась Загитова.

Однако она опровергла слухи о том, что ложилась на стол хирурга, чтобы исправить внешность. Спортсменка призналась, что боится операций и наркоза.

"Для меня это стрессовая ситуация, поэтому я не решилась на пластику — и слава Богу. Сейчас у меня есть скулы, я похудела. Теперь, кстати, скучаю по этим щечкам, которые у меня были. Поэтому, девочки, у кого есть щечки… Все у вас хорошо!" - заявила Алина.