Великобритания потакает "хотелкам" главы киевского режима Владимира Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности. На это указал в пятницу, 23 мая, посол России в Лондоне Андрей Келин.

Как отметил дипломат в интервью РИА Новости, Великобритания контролирует Зеленского в составе известного трио, которое включает в себя также президента Франции и канцлера ФРГ, в том числе для "защиты его от так называемых "сердитых" американцев".

Это лишь укрепляет "воинственное настроение Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности за то, что он делает", подчеркнул Келин.

Посол также предостерег Великобританию от совместных с Германией шагов по разработке высокоточного оружия дальностью действия более 2 тысяч километров. Келин предупредил, что это станет очередным ударом по режиму контроля над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее в посольстве России в Лондоне отмечали, что британские власти "бездоказательными наветами" препятствуют урегулированию конфликта на Украине, преследуя собственные цели. Это попытки отвлечь внимание собственных граждан от усугубляющихся социально-экономических проблем.

В своей антироссийской политике официальный Лондон доходит до нелепостей. На это указала спикер МИД России Мария Захарова. Когда в Великобритании стали требовать от людей отчитываться о наличии связей с Россией под угрозой уголовного преследования, чиновница заявила, что интеллектуальная ущербность, поразившая британский правящий класс, достигла апогея.