СК возбудил дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Льгову. Главное

Число пострадавших во Льгове возросло до 16 человек, четверо в тяжелом состоянии. В больнице находятся 14 раненых, в том числе двое детей. Выбитые окна в квартирах, покореженные автомобили, разрушенные фасады домов - так выглядит Льгов после вчерашнего ракетного удара. В качестве цели украинские боевики выбрали гражданские объекты. ВСУ сменили тактику: если раньше проводили отдельные массированные атаки, то теперь наносят удары внезапно, рассчитывая на эффект неожиданности.

На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело о теракте.

Уголовное дело возбудили и в связи с нападением на главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне его автомобиль атаковал дрон ВСУ, начиненный взрывчаткой. С серьезными травмами его экстренно доставили в Москву, в Национальный центр травматологии и ортопедии, где сейчас готовят к операции.

"Я увидел дрон, он завис впереди меня и набирал скорость на машину, я как мог затормозил, но скорость была большая, выпрыгнул из машины, а дрон ударил в машину", - рассказал Волобуев.

Это уже четвертое покушение на главу Беловского района. Скорейшего выздоровления ему накануне пожелал президент. В больнице Николая Волобуева посетил министр здравоохранения.

"Помощь оказана в полном объеме, жизни ничего не угрожает, сейчас идут диагностические исследования, потребуется хирургическое вмешательство", - сообщил Михаил Мурашко.

Появились кадры из Липецкой области, которую ВСУ атаковали минувшей ночью. Дроны были сбиты силами ПВО, повреждена крыша жилого дома в городе Елец. Жителей эвакуировали, никто не пострадал. А вот в промзоне восемь человек получили ранения. Как сообщил глава региона, им оказывают медицинскую помощь.