Меняя по несколько раз в день позиции, расчеты реактивных установок скидывают на противника один пакет за другим. Канонада, грохот и визг ракет и снарядов не смолкают на подступах к поселку Отрадное вот уже вторые сутки. После артподготовки - небольшая пауза. Бандеровцы еще не вылезли из своих нор и блиндажей. Не успели осмотреться. И этот момент - самый подходящий для начала штурма.

Применять артиллерию больше нельзя, чтобы рикошетом или шальными осколками не зацепить своих. Но без поддержки бойцы не останутся. Над сараями и развалинами, где разведка засекла огневые точки националистов, зависают дроны. И при малейшем движении противника ему буквально на головы летят гранаты.

Через час бойцы докладывают - в Отрадном закрепились. Вся северная часть поселка наша. Продолжаем двигаться. Сухое и короткое "двигаться" означает прокладывать себе дорогу в жестком ближнем бою. Когда до противника всего-то 3, максимум 5 метров. Когда, рискуя нарваться на пулю, приходится на расстояние вытянутой руки подбираться к блиндажам и забрасывать в них тяжелые противотанковые мины.

Позиции ВСУ на южнодонецком направлении трещат по швам. С передовой приходят срочные сообщения - полностью зачищен поселок Вольное Поле. Стык границ ДНР с Днепропетровской областью и Запорожьем, процентов на 80 - под контролем российских войск. Противник не просто отступает - бежит целыми отделениями. Но успевают не все. Вот в окопе - несколько "двухсотых". А этот напуган так, что руки трясутся и едва в состоянии отвечать на вопросы.

По мере того как российские войска развивают успех наступления в Донбассе, а противник несет колоссальные потери, в подразделениях ВСУ резко выросло количество дезертиров. Только из 155-й бригады, которую готовила, финансировала обучала и снабжала Франция, в этом году сбежали почти полторы тысячи солдат и сержантов.