В Крыму проходит юбилейный карнавал ирисов

Карликовые, средние и высокие группы выстроились по росту, словно на парад. Все как на подбор. Строгая последовательность соблюдается и в цветении. Распускаются по порядку от мала до велика с апреля до середины мая. Получается эффект непрерывного цветения. При хороших погодных условиях, как сейчас, когда еще нет палящей жары, этот красочный фейерверк длится до двух месяцев.

От чисто белых до угольно черных, монохромные и многоцветные - эта палитра красок охватывает практически весь видимый спектр. Ирисы не зря сравнивают с радугой. Из них даже картины рисуют. Вот "Океан" - композиция в сине-голубых тонах. И тут же "Пламя" - желто-оранжево-багряная гамма, словно кадр сквозь тепловизор. Еще один шедевр - фиолетово-сиреневый. "Летние сумерки".

Ирисы в Никитском ботаническом саду появились со дня основания. В начале 19 века здесь насчитывалось более 40 разновидностей. А в 80-е годы прошлого столетия эти цветы стали активно использовать в озеленении южного берега Крыма. Эксперименты с формами продолжаются и сегодня.

"Вот на этом сорте мы можем увидеть классическую форму цветка. Когда три верхние доли околоцветника подняты строго вверх и подняты, нижние опущены вниз, и они еще достаточно низкие. Без дополнительных волн и бахромы. Следующая форма цветка - это уже доли околоцветника широкие, приподнятые и волнистые. И бахромчатые. А это яркий представитель сортов космического поколения, когда пространственное продолжение бородки заканчивается дополнительным лепестком", - показывает и объясняет Ирина Улановская, куратор коллекции ирисов Никитского сада, кандидат биологических наук.

Изящный весенний цветок у греков считался женским и ассоциировался с богиней Иридой. Ирисы были частью ее наряда. В Японии – это мужское растение. Все из-за вытянутых листьев, которые напоминают мечи самурая. Форма вообще обманчива. Вот и символ Франции, что изображали на гербе королей, вовсе не лилия, а именно ирис. В Европе эти цветы путали до 18 века.

"Лилия Бурбонов - на самом деле не лилия, а ирис. Долгая история Хлодвига, который переходил Рейн по дорожке, броду, указанному ирисом болотным. Цветок оказался в итоге символом королевской власти. На самом деле назвали его цветок Луи, лилией, долгая история филологическая, но в итоге это на самом деле ирис", - рассказала Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ.

Карнавал ирисов проходит уже в 20-й раз. Это - самая масштабная выставка за все время. 324 сорта. Полюбоваться косатиками, как называли эти цветы на Руси, можно будет до конца июня.