Северный флот провел учебные стрельбы в Баренцевом море. Атомный подводный крейсер "Архангельск" выпустил крылатую ракету "Калибр" по береговой цели.

Она находилась в Архангельской области на расстоянии 600 километров. По данным объективного контроля, мишень успешно поражена. Командование отметило высокий профессионализм и выучку экипажа.

Атомная субмарина "Архангельск" - это корабль проекта "Ясень-М". Обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.