Последствия паводков ликвидируют в Якутии. Чтобы снизить уровень реки Колыма, проводят подрывы льда.

Как сообщают в МЧС, вода начала уходить с затопленных участков Среднеколымском районе. Ранее из-за наводнения там ввели режим ЧС.

В Сети распространяются трогательные кадры спасения зайцев. Во время бедствия четверо ушастых остались отрезанными на островке. Обнаружили их местные жители. Неравнодушные мужчины забрали животных на лодку и доставили на берег, после чего испуганные зверьки быстро скрылись в лесу. А пользователи соцсетей уже сравнили историю со сказкой "Дед Мазай и зайцы".