Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Калининграде россиянина, который по заданию киевского режима готовил ко Дню Победы террористический акт. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Злоумышленник, вступивший в запрещенную в России террористическую организацию, получил через Telegram задание от украинского куратора. Ему велели устроить взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, участвовавших в Параде Победы.

Расследование в отношении задержанного ведут по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом была поднята тема попыток терактов в Москве. Путин сообщил своему визави, что в ночь на 7 мая российские правоохранители предотвратили террористические акты, которые могли произойти в районе Кремля и Красной площади.

Николай Патрушев в должности секретаря российского Совбеза объяснил, почему Киев и НАТО все чаще прибегают к методам террора. По словам политика, это происходит от бессилия — Украина и ее западные спонсоры уже ничего не могут сделать на поле боя в рамках российской специальной военной операции.