ВСУ ударили по курскому Рыльску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром атаковали город Рыльск в Курской области.
В результате ударов по частным предприятиям взрывной волной выбило окна, в гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн. Одно здание гаража оказалось полностью разрушено.
В спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школы повреждено остекление, выбило окна также в двух квартирах многоэтажки.
Также в регионе были зафиксированы перебои с электричеством, в настоящий момент все восстановлено.
На местах прилета работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Льгову в Курской области. Пострадали 16 человек, повреждения получили жилые дома и машины.