ВСУ ударили по курскому Рыльску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром атаковали город Рыльск в Курской области.

В результате ударов по частным предприятиям взрывной волной выбило окна, в гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн. Одно здание гаража оказалось полностью разрушено.

В спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школы повреждено остекление, выбило окна также в двух квартирах многоэтажки.

Также в регионе были зафиксированы перебои с электричеством, в настоящий момент все восстановлено.

На местах прилета работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Льгову в Курской области. Пострадали 16 человек, повреждения получили жилые дома и машины.