Всего две страны, входящие в Евросоюз, отказались поддержать инициативу об учреждении международного антироссийского трибунала, одна из них — Словакия.

Как подчеркнул депутат Европарламента от партии "Голос — социальная демократия" Бранислав Ондруш, "этот трибунал излишен, он лишь углубит раскол в отношениях с Россией и не приведет к миру".

Однако в Словакии не все поддержали это решение правительства Роберта Фицо, группа из 31 юриста обнародовала открытое письмо с призывом пересмотреть отказ от участия в трибунале, пишет Euractiv.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов отмечал, что угрозы ряды стран Евросоюза учредить антироссийский псевдотрибунал — всего лишь новый способ отнять деньги у населения Европы.

Между тем российские власти прорабатывают вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заверил, что политическое руководство Украины будет нести ответственность за все, что сделал, — вопрос лишь в формате.