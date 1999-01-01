Отец высказался о российском гражданстве Реввы: "Глупость человеческая"

Александр Ревва стал гражданином России. Известный шоумен, как сообщается, указал гражданство России в юридических документах в начале мая. Отметим, что Александр Ревва родился в Донецке. Однако с 1999 года стал жить в Москве. Вскоре после начала СВО артист на некоторое время покинул Россию, перебравшись жить в Испанию. Однако спустя несколько месяцев вернулся в Москву.

Журналисты связались с отцом Александра Реввы, с которым тот уже много лет не общается. Владимир Николаевич так прокомментировал новость о российском гражданстве наследника:

"Вы знаете, я считаю, это глупость человеческая. Это моя точка зрения".

Родитель не исключает, что на Александра Ревву могла повлиять жена. Он напомнил, что в последний раз виделся с сыном в 2013 году. Популярный артист приезжал к отцу домой, в Донецк, даже ночевал у него. Однако в 2014 году их связь прервалась после того, как родитель сравнил его с предателем Родины.

При этом в интервью Mash отец Александра Реввы подчеркнул, что в основном воспитанием сына занимался не он. "Что получилось, то получилось", - констатировал родитель шоумена. Однако отец все равно ждет артиста дома, несмотря ни на что.