Первые фото прощания с Юрием Григоровичем в Большом театре

Сегодня, 23 мая, на исторической сцене Большого театра проходит прощание с легендарным хореографом Юрием Григоровичем. Уже появились первые фотографии с траурного мероприятия. Почтить память мэтра собираются коллеги, ученики, друзья и близкие.

Напомним, Юрий Григорович умер 19 мая. Ему было 98 лет. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру. Юрию Григоровичу довелось поработать со звездами балета, в том числе и с Анастасией Волочковой.

У артистов сложились близкие и теплые отношения. Григорович защищал Волочкову и спасал ее из разных ситуаций, когда она работала в Большом театре. Поэтому известие о смерти друга и благодетеля стало ударом для балерины.

Ранее Андрей Малахов обнародовал старое видео, на котором запечатлены легендарный хореограф и известная балерина, и рассказал, что Григорович очень трогательно отзывался о Волочковой, они поддерживали друг друга, и она даже бесплатно приезжала выступать к нему в Краснодар. Шоумен выразил надежду, что Большой театр позволит Анастасии Волочковой проститься со своим другом.

Отметим, что Юрия Григоровича любовью к танцам заразил дядя - ведущий солист Парижских русских сезонов. Вагановское училище, Кировский театр и невероятное желание - ставить самому. После его "Легенды о любви" люди не спали неделями, настолько она была дерзкой и чувственной. На сцене Большого родились "Ангара", "Иван Грозный", "Лебединое озеро", "Спартак".