Орбан обвинил Украину в шпионаже против Венгрии ради ЕС

Украина занимается шпионажем против Венгрии на ее же территории.

С такими обвинениями выступил премьер-министр Виктор Орбан. Киев хочет попасть в Евросоюз через политическую оппозицию Венгрии. Украинские агенты используют "серьезные ресурсы" и проводят акции дезинформации, которые подрывают доверие к проходящему в Венгрии референдуму по вопросу вступления Украины в Евросоюз (он продлится до середины июня).

"Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам" , - сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС противоречит национальным интересам Венгрии, поскольку начнется массовая миграция из соседней республики.

В мае, по словам венгерского президента, спецслужбы Украины начали операцию против его страны с целью сорвать проведение референдума. Затем последовал шпионский скандал, в ходе которого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух человек, которых обвинила в работе на венгерскую военную разведку в Закарпатье. В ответ Будапешт выслал из страны двух украинских шпионов. Они работали под прикрытием в посольстве.