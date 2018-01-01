Россияне назвали самые раздражающие слова

Участники исследования, проведенного порталами "Дзен" и "Грамота.ру", назвали самые раздражающие слова. Опрос посвятили Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты исследования, 38% респондентов пожаловались на молодежный сленг с использованием слов "кринж", "рашить" и "изи".

Также 37% опрошенных недовольны употреблением в речи канцеляризмов и бюрократических штампов. Многие жалуются на засилье корпоративного новояза (слова "синергия", "в треке", "финализировать" и им подобные), на заимствование слов из других языков ("бэкграунд", "ноунейм" и так далее).

При этом 39% участников исследования признаются, что считают допустимым нарушение правил русского языка в переписке с друзьями в мессенджерах и социальных сетях. 27% заявили, что не придают особого значения ошибкам даже в деловой переписке с коллегами или руководством.

Ранее сообщалось, что Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выбрал слово 2024 года. Им стало слово "Пушкин". До того словом года становились "нейросеть" (2023), "наследие" (2022), "спутник" (2021), "самоизоляция" и "обнуление" (2020), "пожар" и "протест" (2019), "шпиль" (2018).

Уважительное отношение к русскому языку как основе культуры и общества остается одной из доминант развития России. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что при всем уникальном этнокультурном и религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.