Россиян предупредили о мошеннической схеме с "проверкой" банковских карт

Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников банков или государственных органов, а затем в ходе разговора убеждают своих жертв передать им банковскую карту якобы для ее проверки. О новой преступной схеме рассказали в пятницу, 23 мая, в ВТБ.

В банке уточнили, что злоумышленники под предлогом несанкционированных банковских операций, оформленного кредита или угрозы счету вынуждают жертву назвать пин-код и передать карту подставному курьеру — якобы для того, чтобы проверить ее подлинность и защищенность.

На самом деле преступники снимают с карты все деньги доверчивого владельца, а его счет в дальнейшем могут использовать для своих незаконных операций по обналичиванию денег. В итоге ничего не подозревающий потерпевший превращается в дроппера — соучастника поневоле.

В банке призвали не терять бдительность, никому не передавать свои карты, а если они были каким-либо образом скомпрометированы — немедленно обратиться в выпустившую карту организацию или самостоятельно заблокировать ее в банковском приложении, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупреждал, что злоумышленники рассылают россиянам фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды. Однако в действительности это открывает преступникам доступ к чужим персональным данным.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в России участились случаи рассылки фальшивых писем на электронную почту, замаскированных под уведомления от портала "Госуслуги". Мошенники указывают в письме, будто кто-то предпринял попытку входа в аккаунт, и просят пройти по ссылке.