Певец Владимир Кузьмин рассказал, как изменился под влиянием молодой жены

31 мая Владимир Кузьмин справит круглую дату. Прославленному музыканту, рокеру исполнится 70 лет, но кто даст?! Артист продолжает много работать: он записывает новые песни, музыкальные композиции, постоянно гастролирует.

В новом интервью исполнитель рассказал, что живет в основном на даче, потому что встает до рассвета и много практикуется на различных музыкальных инструментах. При этом певец бережет свою самобытность: он не снимается на телевидении, не посещает светские мероприятия, не записывает коллаборации с модными молодыми исполнителями, потому что ему это "не интересно".

Зато неотступно рядом с ним молодая супруга Екатерина. В интервью "КП" Владимир Кузьмин рассказал о том, как изменился под влиянием жены.

"Дома старший, конечно, я. По возрасту, правда. Катя всегда была и будет для меня молодой и прекрасной. А я для нее мудрым и надежным. Вдохновляет ли она меня на подвиги по-прежнему? Видимо, да: уговорила на это интервью. У меня, конечно, есть своя голова на плечах, но и, благодаря Кате, я окончательно стал вегетарианцем, расстался с вредными привычками и слежу за своим здоровьем", - сообщил Кузьмин.