Грузия запретила россиянам вывозить импортные машины

МВД Грузии заявило о запрете на вывоз легковых автомобилей и спецтехнки в третьи страны для граждан России и Белоруссии.

Экспорт и реэкспорт в направлении нашей страны был запрещен и ранее, но россияне не были ограничены в реэкспорте в другие страны из Грузии. Теперь закрыта и эта возможность, запрет начал действовать с 15 мая. Аналогично и для граждан Белоруссии.

Решение грузинских властей связано с соблюдением 11-го пакета антироссийских санкций.

"Грузия соблюдает санкции, введенные США, Великобританией и Евросоюзом против России", - сообщили ваАгентстве обслуживания МВД Грузии (цитата по ТАСС).