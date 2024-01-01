Роспотребнадзор оценил безопасность пляжей на Черном море после крушения танкеров

Состояние воды и песка на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует санитарным требованиям. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказала руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова.

Ведомство уделяет повышенное внимание состоянию черноморских курортов и пляже в связи с тем, что в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера и произошел разлив мазута.

Как подчеркнула Анна Попова, в норме находятся показатели воды и песка также в Крыму и Севастополе. В целом санитарно-эпидемиологическое заключение для работы получили уже 80% оздоровительных учреждений Крыма и Кубани, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе кабмина между тем сообщили, что федеральное правительство выделило дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. На эти деньги над обломками танкеров установят три коффердама — это специальные защитные сооружения, которые помогут уменьшить риск новых утечек мазута.

В преддверии открытия туристического сезона в России гражданам рассказали, куда поехать и чем заняться в отпуске. Туристов примут не только на Черном море — незабываемый отдых ждет россиян в любой части страны. Например, на востоке можно насладится видами Байкала. Туристов встречает и Абхазия, куда уже с начала мая отправились прямыми рейсами самолеты.