Звезда "Импровизации" Дмитрий Позов: "Сейчас я живу в психушке"

Дмитрий Позов прославился благодаря участию в шоу "Импровизация". Кроме того, артист много снимается в других юмористических передачах на телевидении и в Сети. Однако лишь сейчас он признался, что в жизни у него случилась настоящая катастрофа, которую уже не в состоянии скрывать.

Юморист сообщил в своем официальном телеграм-канале, что попал в клинику из-за депрессии. Позов рассказал, что в январе у него умер отец, а еще он расстался с супругой Екатериной, переехал в съемную квартиру. От переживаний артист стал выпивать.

"Конкретно сейчас я живу в психушке. Мне осточертело притворяться. Притворяться месяцами, что я веселый и радостный, пока у меня медленно и мучительно умирает отец. Мне осточертело делать вид, что у меня все в порядке в семье, отвечать на вопросы как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к черту", - высказался Позов.

Дмитрий объяснил, что решил рассказать обо всем начистоту, чтобы пресечь все слухи и разговоры шепотом за спиной. Он подчеркнул, что они с Екатериной попробуют сами во всем разобраться, и призвал поддержать их исключительно мысленно.

"Да, у нас не получилось, да, есть моменты, которые преодолеть не вышло, у каждого из нас свои демоны и свои недостатки. Но я боготворил ее и восхищался ей, и не жалею ни об одном дне вместе, она мать наших детей и я буду любить ее всегда. Поэтому не трогайте ее", - призвал общественность артист.