Лавров анонсировал второй раунд переговоров России и Украины

Второй этап переговоров с Украиной состоится, Москва и Киев подтвердили свое участие.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Работа над меморандумом находится уже в продвинутой стадии, его передадут украинцам.

"Будет второй раунд переговоров. Они (украинские власти – прим. ред.) это подтвердили. Это уже позитивное развитие", - сказал глава дипломатического ведомства (цитата по ТАСС).

По срокам проведения второго этапа переговоров пока информации нет.

"Там фантазируют многие люди, когда и где она состоится. Нет у нас никаких сейчас идей", - отметил министр.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.