В Госдуме предложили способ бороться с матерщинниками

Использование нецензурной лексики в общественных местах нужно выделить в качестве отдельного административного правонарушения. Такое мнение высказал в пятницу, 23 мая, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как уточнил парламентарий, этот вопрос будет рассматривать межфракционная рабочая группа Госдумы по защите традиционных ценностей в конце мая — начале июня.

Наряду с выделением матерщины в отдельное правонарушение предлагается поднять штрафы, чтобы "ограничивать людей, которые используют ненормативную лексику в общественном пространстве", цитирует депутата "Интерфакс".

Тему засилья ненормативной лексики обсуждали на заседании Совета по поддержке русского языка под председательством президента России Владимира Путина. Актриса Екатерина Гусева пожаловалась, что матерщина для многих сограждан стала неотъемлемым элементом разговорной речи, а для киносценариев — едва ли не естественным атрибутом.

На этом фоне прозвучало предложение поднять штрафы за мат в десять раз. Депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что это необходимо для защиты русского языка, особенно среди молодежи. Парламентарий полагает, что совместные усилия общества и государства приведут к улучшению ситуации.