С космодрома Плесецк запустили ракету со спутником Минобороны

С космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом на борту. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказало ведомство, не приводя каких-либо деталей.

Как уточняет РИА Новости, это уже четвертый подобный пуск с Плесецка с начала 2025 года — в ходе предыдущих Минобороны вывело на орбиту семь спутников.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что освоение космоса остается одним из важных направлений развития России — на стоящие перед российской космонавтикой задачи до 2036 года планируется выделить около 4,5 триллиона рублей.

Тем временем в Пентагоне утверждают, что Россия могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие. Командующий Космическими силами армии США генерал Ченс Салтцмен утверждает, что россияне демонстрировали на орбите "некоторые агрессивные возможности".